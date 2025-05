Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 165,41 USD abwärts.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 165,41 USD ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 164,71 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.620.866 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 207,05 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 20,11 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 140,53 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 15,04 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,494 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 200,67 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 89,97 Mrd. USD im Vergleich zu 80,47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.07.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 9,56 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

