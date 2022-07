Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Abschlägen

Um 19.07.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 107,28 EUR ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 106,56 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.179 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 2.702,50 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 96,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 19.07.2022 Kursverluste bis auf 106,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3.221,43 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68.011,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 55.314,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 24.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

