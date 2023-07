Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 123,72 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie bewegte sich um 12:04 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 123,72 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 34.710 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 08.06.2023 markierte das Papier bei 129,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 4,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 32,64 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 134,75 USD.

Am 25.04.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 69.787,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert. Alphabet A (ex Google) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2024 präsentieren.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Microsoft, Apple, NVIDIA & Co.: "Magnificent Seven" machen Großteil des NASDAQ 100 aus - Rebalancing nötig

Sky-Aktie: Formel 1 in Ungarn kostenfrei bei Youtube zu sehen

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison