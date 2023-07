Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 124,30 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 124,30 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 125,18 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 124,60 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 4.678.157 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.06.2023 bei 129,04 USD. 3,81 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,95 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 134,75 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,23 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 69.787,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 23.07.2024.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,43 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

