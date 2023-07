Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Mittwochvormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 110,32 EUR zu.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 110,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 110,48 EUR. Mit einem Wert von 110,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.135 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 120,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 9,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 79,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 27,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 134,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 69.787,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68.011,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.07.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 23.07.2024.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,43 USD je Aktie.

