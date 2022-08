Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag schwächer

Um 09:22 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 118,98 EUR. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 118,50 EUR ein. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,50 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 915 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 134,98 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,85 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,40 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 575,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 69.685,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

