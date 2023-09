Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 138,56 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.075 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2023 bei 139,16 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 83,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,85 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,14 USD an.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 74.604,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.685,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,68 USD fest.

