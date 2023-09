Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zum Vortag unverändert notierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 129,18 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 09:11 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 129,18 EUR. Bei 129,48 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 129,08 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 129,28 EUR. Bisher wurden heute 1.970 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 18.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 0,94 Prozent niedriger. Am 10.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,22 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 146,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 25.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.685,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 74.604,00 USD ausgewiesen.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,68 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

