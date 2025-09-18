Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 253,48 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 253,48 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 254,25 USD an. Bei 253,74 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 5.486.200 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 254,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 0,30 Prozent wieder erreichen. Bei 140,53 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 44,56 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,537 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,600 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 231,17 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 23.07.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 28.10.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 9,93 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

