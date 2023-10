Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 137,92 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr bei 137,92 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Zuletzt wechselten 19.757 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 141,22 USD markierte der Titel am 13.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 2,39 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 65,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 146,14 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,21 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 74.604,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,68 USD je Aktie aus.

