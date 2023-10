Aktienkurs im Fokus

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

19.10.23 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 139,33 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 139,33 USD. Bei 139,57 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 138,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.562.310 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (141,22 USD) erklomm das Papier am 13.10.2023. Gewinne von 1,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Mit Abgaben von 40,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,14 USD an. Am 25.07.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 74.604,00 USD gegenüber 69.685,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,68 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern. Redaktion finanzen.net