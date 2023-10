Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 130,62 EUR ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 130,62 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 130,22 EUR ein. Bei 130,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.959 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 133,70 EUR markierte der Titel am 12.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,36 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,81 EUR am 10.01.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 38,90 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 146,14 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 74.604,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.685,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

