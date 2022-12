Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagmittag fester

Um 12:22 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 85,29 EUR nach oben. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,67 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.563 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,88 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,21 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,28 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 131,43 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 31.01.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 4,73 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

