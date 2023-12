Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteidigt am Mittag Tendenz

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 135,87 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 12:02 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 135,87 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.209 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 141,22 USD. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 3,94 Prozent zulegen. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 84,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 37,54 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 150,14 USD.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,00 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,74 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

