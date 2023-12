Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 136,43 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 16:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 136,43 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 137,47 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 136,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 5.269.955 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 13.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 141,22 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 84,86 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,80 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 150,14 USD angegeben.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.693,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.092,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,74 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit Gewinnen

Millionen hypothetische Materialien entdeckt: Hilfe für Batterien, Solarpaneele und Computerchips-Entwicklung kommt von Google-DeepMind-KI

Apple und Google: Das sind die besten Apps 2023