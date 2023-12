Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 124,10 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 124,10 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 123,62 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,48 EUR. Bisher wurden via Tradegate 7.535 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 133,70 EUR markierte der Titel am 12.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 7,74 Prozent wieder erreichen. Bei 79,81 EUR fiel das Papier am 10.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 150,14 USD angegeben.

Am 24.10.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

