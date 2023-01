Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 2,1 Prozent auf 87,22 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 87,47 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,37 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 29.058 Aktien.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,77 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 9,34 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,10 Prozent auf 69.092,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 01.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

