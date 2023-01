Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,9 Prozent auf 89,57 EUR zu. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 90,10 EUR zu. Bei 86,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 61.886 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 33,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,77 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Mit Abgaben von 12,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 25.10.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 01.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,72 USD je Aktie belaufen.

