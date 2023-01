Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag stärker

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 86,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 86,67 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 86,37 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.471 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 135,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 35,99 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,44 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 130,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 25.10.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.092,00 USD im Vergleich zu 65.118,00 USD im Vorjahresquartal.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Alphabet A (ex Google)-Anleger Experten zufolge am 01.02.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

