Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Mittag zu

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 88,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 88,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.339 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,70 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,41 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,77 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 10,74 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 129,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 02.02.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.048,00 USD umgesetzt, gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

