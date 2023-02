Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag fester

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 03:56 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 88,37 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 88,58 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,11 EUR. Zuletzt wechselten 24.051 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,39 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,63 USD.

Am 02.02.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 1,53 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.048,00 USD umgesetzt, gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.04.2023 gerechnet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Apple-Aktie an der NASDAQ im Minus: Apple verbessert Fahrrad-Routenplanung in Deutschland

Aktienbeteiligungen umgeschichtet: So sieht das Depot von George Soros im vierten Quartal 2022 aus

Dies sind die 20 reichsten Milliardäre der Welt