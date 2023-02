Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag nahe Vortagesniveau

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:06 Uhr bei 88,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 88,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 88,20 EUR aus. Bei 88,84 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 3.681 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 130,73 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 32,53 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2023 bei 79,83 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,48 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 02.02.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,05 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75.325,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.048,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Apple-Aktie an der NASDAQ im Minus: Apple verbessert Fahrrad-Routenplanung in Deutschland

Aktienbeteiligungen umgeschichtet: So sieht das Depot von George Soros im vierten Quartal 2022 aus

Dies sind die 20 reichsten Milliardäre der Welt