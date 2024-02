Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 139,69 USD nach.

Um 12:02 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 139,69 USD ab. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 55.498 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 153,78 USD markierte der Titel am 30.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 9,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,58 USD ab. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 57,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 156,13 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 86.310,00 USD im Vergleich zu 76.048,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 6,80 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

