Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Dienstagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 140,98 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 140,98 USD nach oben. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 141,16 USD an. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 139,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.109.128 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,78 USD) erklomm das Papier am 30.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 25.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 88,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,17 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 156,13 USD angegeben.

Am 30.01.2024 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,64 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 86.310,00 USD umgesetzt, gegenüber 76.048,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,80 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Adobe, Alphabet, Amazon, Meta,& Co.: Abkommen gegen Wahlmanipulationen durch KI geschlossen

NASDAQ Composite: Aussicht auf ein weiteres erfolgreiches Jahr - Potenzielle Gewinne für Amazon-Aktie

"Dr. Doom" Nouriel Roubini: KI könnte "menschliche Dummheit" überwinden - wenn man sie lässt