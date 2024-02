Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,1 Prozent auf 130,16 EUR ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 130,16 EUR. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 130,02 EUR ein. Bei 131,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 6.676 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 142,50 EUR erreichte der Titel am 30.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 9,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,58 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 35,79 Prozent sinken.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 156,13 USD an.

Am 30.01.2024 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,49 Prozent auf 86.310,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,80 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Adobe, Alphabet, Amazon, Meta,& Co.: Abkommen gegen Wahlmanipulationen durch KI geschlossen

NASDAQ Composite: Aussicht auf ein weiteres erfolgreiches Jahr - Potenzielle Gewinne für Amazon-Aktie

"Dr. Doom" Nouriel Roubini: KI könnte "menschliche Dummheit" überwinden - wenn man sie lässt