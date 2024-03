Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 147,44 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 147,44 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 148,82 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,00 USD. Zuletzt wechselten 1.500.774 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 153,78 USD markierte der Titel am 30.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,30 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 99,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 156,13 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76.048,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 86.310,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,79 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

