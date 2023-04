Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 103,46 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 28.006 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,40 USD erreichte der Titel am 21.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 21,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 24,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 76.048,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 23.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,13 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

