Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag freundlich

Um 16:08 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 104,61 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 105,09 USD aus. Bei 103,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.580.041 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,40 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 20,39 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 25,52 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 130,00 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,53 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 76.048,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet. Am 23.04.2024 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,13 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Steht die Digitalbranche vor einer Revolution? Wie ChatGPT mit neuen Plugins Google unter Druck setzt

Royal Bank of Canada: Diese Aktien profitieren vom Megatrend künstliche Intelligenz