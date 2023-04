Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 94,73 EUR. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 94,11 EUR. Bei 94,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 7.535 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.04.2022 markierte das Papier bei 121,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 21,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,00 USD aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 76.048,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75.325,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,96 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 23.04.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

