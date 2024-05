Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 178,19 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 178,19 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 178,39 USD. Bei 176,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 873.328 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2024 bei 178,39 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 0,11 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,36 USD am 12.07.2023. Mit Abgaben von 35,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,320 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 176,75 USD.

Am 25.04.2024 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,44 Prozent auf 80,47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,52 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

