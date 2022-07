Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag zu

Um 20.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 111,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 111,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 32.779 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 17,47 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2.749,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.04.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,23 USD, nach 1,31 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68.011,00 USD im Vergleich zu 55.314,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 26.07.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 24.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,47 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

