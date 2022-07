Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Vormittag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 20.07.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 111,62 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 111,90 EUR zu. Bei 111,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 628 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 95,30 EUR fiel das Papier am 24.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2.749,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,95 Prozent auf 68.011,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 26.07.2022 gerechnet. Am 24.07.2023 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,44 USD je Aktie belaufen.

