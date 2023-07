Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verzeichnet am Mittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 121,70 USD abwärts.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:01 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 121,70 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.538 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,04 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 6,03 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 83,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 31,52 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 134,75 USD angegeben.

Am 25.04.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.787,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umsetzen können.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 23.07.2024.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,43 USD je Aktie.



