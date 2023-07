Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag fester

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 122,61 USD nach oben.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 122,61 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 124,08 USD. Bei 121,37 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 6.239.110 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.06.2023 markierte das Papier bei 129,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 4,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 47,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 134,75 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,23 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.787,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 23.07.2024 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,43 USD je Aktie belaufen.

