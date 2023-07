Kursverlauf

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) fällt am Vormittag

20.07.23 09:23 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 123,17 USD ab.

Die Aktie notierte um 08:16 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 123,17 USD. Bei 123,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 63.712 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer. Am 20.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 127,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.11.2022 bei 89,05 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,70 Prozent. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 134,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.787,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 68.011,00 USD in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 23.07.2024. Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie NYSE-Titel ServiceNow-Aktie stärker: Übernahme von KI-Startup G2K durch ServiceNow abgeschlossen Microsoft, Apple, NVIDIA & Co.: "Magnificent Seven" machen Großteil des NASDAQ 100 aus - Rebalancing nötig Sky-Aktie: Formel 1 in Ungarn kostenfrei bei Youtube zu sehen