Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag gefragt

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 102,02 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 103,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 103,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 15.279 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 135,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 24,50 Prozent zulegen. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,05 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 140,00 USD angegeben.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 69.685,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61.880,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 präsentieren.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

