Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 138,26 USD.

Um 11:57 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 138,26 USD nach oben. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.059 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 139,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2023). 0,65 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,72 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,14 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.685,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 74.604,00 USD ausgewiesen.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

