Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 136,82 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 136,82 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 136,77 USD. Mit einem Wert von 137,91 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.616.698 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 139,16 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 1,71 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,34 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 64,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 146,14 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,44 USD, nach 1,21 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 74.604,00 USD gegenüber 69.685,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,68 USD je Aktie.

