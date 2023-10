Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 137,33 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:01 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 137,33 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.874 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.10.2023 auf bis zu 141,22 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 39,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 146,14 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 25.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 74.604,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 22.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,69 USD fest.

Redaktion finanzen.net

