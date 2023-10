Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 137,09 USD nach.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 137,09 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 136,13 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 137,27 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.904.800 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 141,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 3,01 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD ab. Mit einem Kursverlust von 39,21 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,14 USD.

Am 25.07.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,44 USD, nach 1,21 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent auf 74.604,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.685,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Alphabet A (ex Google)-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

