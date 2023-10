Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Freitagvormittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 129,60 EUR ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 129,60 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 129,08 EUR. Bei 129,78 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 4.969 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 133,70 EUR erreichte der Titel am 12.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 3,16 Prozent wieder erreichen. Am 10.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 38,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 146,14 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD gegenüber 1,21 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 74.604,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.685,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,69 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

