Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Mittag ein

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 133,99 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr um 1,0 Prozent auf 133,99 USD ab. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 120.880 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (141,22 USD) erklomm das Papier am 13.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 84,86 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 57,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 148,71 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 76.693,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

