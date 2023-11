Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tritt am Nachmittag auf der Stelle

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 135,41 USD.

Mit einem Kurs von 135,41 USD zeigte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr kaum verändert. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 135,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 133,62 USD. Bei 133,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 5.867.028 Stück.

Bei einem Wert von 141,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 4,29 Prozent Luft nach oben. Bei 84,86 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,71 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.693,00 USD umgesetzt, gegenüber 69.092,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Bei Exxon und Tesla zugegriffen: So hat Zurich Insurance im 3. Quartal 2023 investiert

Bridgewater Associates im dritten Quartal 2023: Diese Veränderungen gab es im von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds

Krypto-Autor Panos Mekras: Ripple und Avalanche bieten größeres Potenzial als Tech-Aktien Apple, Amazon und Netflix