Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 123,48 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 123,48 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 123,42 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.548 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 12.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 8,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,81 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 54,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,71 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 76.693,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,74 USD fest.

Redaktion finanzen.net

