Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag auf rotem Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,6 Prozent auf 82,80 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 81,92 EUR. Mit einem Wert von 82,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 25.929 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,72 Prozent. Am 20.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 81,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 1,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,43 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.092,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umsetzen können.

Am 31.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Bedenken bestätigen sich nicht: EU-Kommission ermittelt nicht mehr gegen Meta und Google - Aktien niedriger

Kaum Gewinner unter Bitcoin, Ether, Ripple & Co: Die Tops und Flops der Kryptowährungen im Jahr 2022

Netflix-Aktie mit schwachem 2022: Wells Fargo rechnet für 2023 mit starkem Werbegeschäft