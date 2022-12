Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit KursVerlusten

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 82,10 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 81,92 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.634 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Mit einem Zuwachs von 39,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2022 bei 81,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,22 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 131,43 USD an.

Am 25.10.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,10 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,73 USD fest.

Redaktion finanzen.net

