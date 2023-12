Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittwochmittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 136,40 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 136,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 47.612 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 141,22 USD erreichte der Titel am 13.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 3,53 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 84,86 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 150,14 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,06 USD im Vorjahresquartal. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,74 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie fester: Google legt Klagen um Play Store-Praktiken mit Millionen-Zahlung bei

Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit Gewinnen

Millionen hypothetische Materialien entdeckt: Hilfe für Batterien, Solarpaneele und Computerchips-Entwicklung kommt von Google-DeepMind-KI