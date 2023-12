Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 140,73 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 140,73 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 141,03 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 139,00 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.023.777 Stück gehandelt.

Am 13.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 141,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 0,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,86 USD ab. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 65,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 150,14 USD aus.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,06 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie fester: Google legt Klagen um Play Store-Praktiken mit Millionen-Zahlung bei

Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit Gewinnen

Millionen hypothetische Materialien entdeckt: Hilfe für Batterien, Solarpaneele und Computerchips-Entwicklung kommt von Google-DeepMind-KI