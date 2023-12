Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 124,42 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:21 Uhr die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 124,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 124,98 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 124,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 124,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 4.124 Stück.

Am 12.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 133,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 150,14 USD.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.693,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.092,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie fester: Google legt Klagen um Play Store-Praktiken mit Millionen-Zahlung bei

Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit Gewinnen

Millionen hypothetische Materialien entdeckt: Hilfe für Batterien, Solarpaneele und Computerchips-Entwicklung kommt von Google-DeepMind-KI