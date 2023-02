Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 12:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 87,66 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 87,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,13 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.771 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,70 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,93 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 129,63 USD.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75.325,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.048,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 25.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,16 USD je Aktie.

